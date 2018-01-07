Николаевцев больше всего волнуют проблемы в медсфере и инфляция, однако бороться они собираются с плохими дорогами, благоустройством и мусором в городе

Больше всего николаевцев на данный момент волнует две проблемы, это высокая стоимость и низкое качество медуслуг и рост цен на основные товары и инфляция. Однако первоочередного решения по мнению опрошенных нуждаются дороги города, проблемы с благоустройством и борьба с мусором в городе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Так, на первое место волнующих проблем, исходя из опроса николаевцы поставили рост цен на основные товары и инфляцию, а именно 43,2% опрошенных отметили именно этот пункт. В свою очередь, если брать данные по отдельным районам города Николаева, то жителей Заводского района этот вопрос волнует больше всего – 48,5% от общей суммы опрошенных.

На второе место, можно поставить проблемы в медицинской сфере, а именно высокая стоимость и низкое качество услуг – 30,5%. В Корабельном районе эта проблема волнует 41,4% жителей.

На третье место жители Николаева поставили тарифы на коммунальные услуги, а именно 30% николаевцев волнует эта проблема. Если ориентироваться на опросы по районам, то 33,3% жителей Корабельного района озадачены этой проблемой.

Если делать обратный рейтинг, то самой неактуальной проблемой для жителей города являются стихийные рынки – 0,1%. В случае рассмотрения по-районного опроса, то лишь жителей Корабельного района волнует данная проблема, в количестве 0,6%.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЛНУЮТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО? % от общего количества опрошенных город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Высокая стоимость и низкое качество медицинских услуг 30,5 31,6 27,3 27,1 41,4 Высокий уровень преступности, недостаточная безопасность на улицах 10,9 17 6,8 9,6 11,5 Отсутствие работы, безработица 21,4 18,1 26,7 21,3 16,7 Военный конфликт на востоке Украины 25,2 26,3 21 30,9 20,7 Рост цен на основные товары, инфляция 43,2 48,5 42 44,7 33,9 Коррупция в судах, полиции, прокуратуре 7,5 8,2 4 9,0 10,3 Коррупция в центральной власти 12,3 11,1 9,1 18,1 9,2 Недостаточный уровень социальной защиты 9,1 9,4 10,2 8,0 8,6 Неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса 4,1 4,7 1,7 6,9 2,3 Недостаток свободы и демократии 1,0 1,2 1,1 0,5 1,1 Проблема русского языка 2,9 1,2 4 2,7 4 Низкое качество образования 4,0 4,1 4 3,2 5,2 Низкий уровень зарплаты или пенсии 27,4 21,1 32,4 25,5 31,0 Социальное расслоение, разрыв между бедными и богатыми 4,3 4,7 3,4 3,7 6,3 Тарифы на коммунальные услуги 30,0 29,8 29,5 28,7 33,3 Плохое состояние дорог 16,5 14,6 19,9 16,5 12,6 Благоустройство 1,1 0,6 1,1 1,6 1,1 Местная власть 0,7 0,6 1,7 - - Грязь, мусор 1,2 0,6 1,1 2,1 0,6 Инфраструктура 0,3 - 0,6 - 0,6 Транспорт 1,2 0,6 1,7 1,1 1,7 Стихийные рынки 0,1 - - - 0,6 Развитие промышленности 0,8 - - 2,1 1,1

Однако, отвечая на вопрос «Какие местные проблемы являются для вас наиболее острыми и требуют первоочередного решения?» респонденты не считают, высокую стоимость и низкое качество медуслуг и рост цен на основные товары и инфляцию самыми главными. Наоборот они в первую очередь собираются бороться с плохими дорогами, а именно 45,4% опрошенных отметили эту проблемы как первоочередной. В том числе, если взять результаты опроса по районам городе, то можно предположить, что самые плохие дороги в Ингульском и Центральном районе – 51,9% и 50,9% соответственно.

На втором месте в списке проблем, которые нуждаются в незамедлительном решении 27,6% жителей выбрали проблему благоустройство. И именно для жителей Заводского района данная проблема стоит очень остро – 31,1% от общего количества опрошенных.

Еще одной важной проблемой, с которой жители Николаева собрались бороться это грязь и мусор, соответственно ее отметили 22,7% опрошенных.

КАКИЕ МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМИ И ТРЕБУЮТ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ? % от общего количества опрошенных город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Высокая стоимость и низкое качество медицинских услуг 4,5 4 4,2 3,8 7,5 Высокий уровень преступности, недостаточная безопасность на улицах 8,7 8,6 7,8 9,4 9,4 Отсутствие работы, безработица 3,8 1,3 5,4 3,1 5,6 Военный конфликт на востоке Украины 1,9 0,7 1,8 0,6 6,3 Рост цен на основные товары, инфляция 11,0 14,6 8,4 12,5 8,1 Коррупция в судах, полиции, прокуратуре 1,4 - 1,2 1,9 3,1 Коррупция в центральной власти 1,7 - - 3,1 5,0 Недостаточный уровень социальной защиты 0,9 - 1,2 0,6 1,9 Неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса 0,7 0,7 - 1,3 1,3 Недостаток свободы и демократии 0,2 - - - 1,3 Проблема русского языка 0,7 - 0,6 0,6 1,9 Низкое качество образования 2,6 0,7 6 0,6 2,5 Низкий уровень зарплаты или пенсии 4,0 6 3 0,6 8,8 Социальное расслоение, разрыв между бедными и богатыми 0,7 1,3 - - 2,5 Тарифы на коммунальные услуги 9,8 18,5 5,4 8,1 8,1 Плохое состояние дорог 45,4 38,4 50,9 51,9 33,8 Благоустройство 27,6 31,1 28,7 28,8 18,1 Местная власть 2,5 1,3 4,2 2,5 0,6 Бездомные собаки 9,0 13,2 8,4 8,1 5,6 Грязь, мусор 22,7 27,2 25,1 16,9 21,3 Инфраструктура 11,4 5,3 15 15 6,9 Транспорт 14,1 14,6 17,4 6,3 20,6 Стихийные рынки 2,8 1,3 2,4 5,0 1,9 Развитие промышленности 1,4 0,7 1,2 1,9 1,9 ЖЭК 7,2 5,3 13,2 3,1 5,6 Досуг 3,4 - 3,6 5,6 4,4

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.