Николаевцев больше всего волнуют проблемы в медсфере и инфляция, однако бороться они собираются с плохими дорогами, благоустройством и мусором в городе

Больше всего николаевцев на данный момент волнует две проблемы, это высокая стоимость и низкое качество медуслуг и рост цен на основные товары и инфляция. Однако первоочередного решения по мнению опрошенных нуждаются дороги города, проблемы с благоустройством и борьба с мусором в городе.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».
Так, на первое место волнующих проблем, исходя из опроса николаевцы поставили рост цен на основные товары и инфляцию, а именно 43,2% опрошенных отметили именно этот пункт. В свою очередь, если брать данные по отдельным районам города Николаева, то жителей Заводского района этот вопрос волнует больше всего – 48,5% от общей суммы опрошенных.
На второе место, можно поставить проблемы в медицинской сфере, а именно высокая стоимость и низкое качество услуг – 30,5%. В Корабельном районе эта проблема волнует 41,4% жителей.
На третье место жители Николаева поставили тарифы на коммунальные услуги, а именно 30% николаевцев волнует эта проблема. Если ориентироваться на опросы по районам, то 33,3% жителей Корабельного района озадачены этой проблемой.
Если делать обратный рейтинг, то самой неактуальной проблемой для жителей города являются стихийные рынки – 0,1%. В случае рассмотрения по-районного опроса, то лишь жителей Корабельного района волнует данная проблема, в количестве 0,6%.
|
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЛНУЮТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО? % от общего количества опрошенных
|
город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Высокая стоимость и низкое качество медицинских услуг
|
30,5
|
31,6
|
27,3
|
27,1
|
41,4
|
Высокий уровень преступности, недостаточная безопасность на улицах
|
10,9
|
17
|
6,8
|
9,6
|
11,5
|
Отсутствие работы, безработица
|
21,4
|
18,1
|
26,7
|
21,3
|
16,7
|
Военный конфликт на востоке Украины
|
25,2
|
26,3
|
21
|
30,9
|
20,7
|
Рост цен на основные товары, инфляция
|
43,2
|
48,5
|
42
|
44,7
|
33,9
|
Коррупция в судах, полиции, прокуратуре
|
7,5
|
8,2
|
4
|
9,0
|
10,3
|
Коррупция в центральной власти
|
12,3
|
11,1
|
9,1
|
18,1
|
9,2
|
Недостаточный уровень социальной защиты
|
9,1
|
9,4
|
10,2
|
8,0
|
8,6
|
Неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса
|
4,1
|
4,7
|
1,7
|
6,9
|
2,3
|
Недостаток свободы и демократии
|
1,0
|
1,2
|
1,1
|
0,5
|
1,1
|
Проблема русского языка
|
2,9
|
1,2
|
4
|
2,7
|
4
|
Низкое качество образования
|
4,0
|
4,1
|
4
|
3,2
|
5,2
|
Низкий уровень зарплаты или пенсии
|
27,4
|
21,1
|
32,4
|
25,5
|
31,0
|
Социальное расслоение, разрыв между бедными и богатыми
|
4,3
|
4,7
|
3,4
|
3,7
|
6,3
|
Тарифы на коммунальные услуги
|
30,0
|
29,8
|
29,5
|
28,7
|
33,3
|
Плохое состояние дорог
|
16,5
|
14,6
|
19,9
|
16,5
|
12,6
|
Благоустройство
|
1,1
|
0,6
|
1,1
|
1,6
|
1,1
|
Местная власть
|
0,7
|
0,6
|
1,7
|
-
|
-
|
Грязь, мусор
|
1,2
|
0,6
|
1,1
|
2,1
|
0,6
|
Инфраструктура
|
0,3
|
-
|
0,6
|
-
|
0,6
|
Транспорт
|
1,2
|
0,6
|
1,7
|
1,1
|
1,7
|
Стихийные рынки
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
0,6
|
Развитие промышленности
|
0,8
|
-
|
-
|
2,1
|
1,1
Однако, отвечая на вопрос «Какие местные проблемы являются для вас наиболее острыми и требуют первоочередного решения?» респонденты не считают, высокую стоимость и низкое качество медуслуг и рост цен на основные товары и инфляцию самыми главными. Наоборот они в первую очередь собираются бороться с плохими дорогами, а именно 45,4% опрошенных отметили эту проблемы как первоочередной. В том числе, если взять результаты опроса по районам городе, то можно предположить, что самые плохие дороги в Ингульском и Центральном районе – 51,9% и 50,9% соответственно.
На втором месте в списке проблем, которые нуждаются в незамедлительном решении 27,6% жителей выбрали проблему благоустройство. И именно для жителей Заводского района данная проблема стоит очень остро – 31,1% от общего количества опрошенных.
Еще одной важной проблемой, с которой жители Николаева собрались бороться это грязь и мусор, соответственно ее отметили 22,7% опрошенных.
|
КАКИЕ МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМИ И ТРЕБУЮТ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ? % от общего количества опрошенных
|
город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Высокая стоимость и низкое качество медицинских услуг
|
4,5
|
4
|
4,2
|
3,8
|
7,5
|
Высокий уровень преступности, недостаточная безопасность на улицах
|
8,7
|
8,6
|
7,8
|
9,4
|
9,4
|
Отсутствие работы, безработица
|
3,8
|
1,3
|
5,4
|
3,1
|
5,6
|
Военный конфликт на востоке Украины
|
1,9
|
0,7
|
1,8
|
0,6
|
6,3
|
Рост цен на основные товары, инфляция
|
11,0
|
14,6
|
8,4
|
12,5
|
8,1
|
Коррупция в судах, полиции, прокуратуре
|
1,4
|
-
|
1,2
|
1,9
|
3,1
|
Коррупция в центральной власти
|
1,7
|
-
|
-
|
3,1
|
5,0
|
Недостаточный уровень социальной защиты
|
0,9
|
-
|
1,2
|
0,6
|
1,9
|
Неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса
|
0,7
|
0,7
|
-
|
1,3
|
1,3
|
Недостаток свободы и демократии
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
1,3
|
Проблема русского языка
|
0,7
|
-
|
0,6
|
0,6
|
1,9
|
Низкое качество образования
|
2,6
|
0,7
|
6
|
0,6
|
2,5
|
Низкий уровень зарплаты или пенсии
|
4,0
|
6
|
3
|
0,6
|
8,8
|
Социальное расслоение, разрыв между бедными и богатыми
|
0,7
|
1,3
|
-
|
-
|
2,5
|
Тарифы на коммунальные услуги
|
9,8
|
18,5
|
5,4
|
8,1
|
8,1
|
Плохое состояние дорог
|
45,4
|
38,4
|
50,9
|
51,9
|
33,8
|
Благоустройство
|
27,6
|
31,1
|
28,7
|
28,8
|
18,1
|
Местная власть
|
2,5
|
1,3
|
4,2
|
2,5
|
0,6
|
Бездомные собаки
|
9,0
|
13,2
|
8,4
|
8,1
|
5,6
|
Грязь, мусор
|
22,7
|
27,2
|
25,1
|
16,9
|
21,3
|
Инфраструктура
|
11,4
|
5,3
|
15
|
15
|
6,9
|
Транспорт
|
14,1
|
14,6
|
17,4
|
6,3
|
20,6
|
Стихийные рынки
|
2,8
|
1,3
|
2,4
|
5,0
|
1,9
|
Развитие промышленности
|
1,4
|
0,7
|
1,2
|
1,9
|
1,9
|
ЖЭК
|
7,2
|
5,3
|
13,2
|
3,1
|
5,6
|
Досуг
|
3,4
|
-
|
3,6
|
5,6
|
4,4
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.