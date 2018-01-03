Из-за аномальных морозов частично замерз Ниагарский водопад

Лютые морозы, которые сейчас отмечаются по всей Канаде и в северной части США, частично сковали известный Ниагарский водопад.

Об этом сообщает канадская телекомпания «Global News».

По словам метеоролога канала Росс Халл, в районе водопада, который находится в южной части провинции Онтарио, 1 января 2018 года был зафиксирован исторический температурный минимум — минус 26 градусов Цельсия, тогда как обычно в это время года в регионе регистрируется температура от 0 до 7 градусов мороза. Из-за небывалых холодов некоторые участки водопада покрылись слоем льда.

«Этот эффект создает впечатление, что водопад полностью замерз, но это не так. Вода по-прежнему бежит под верхним слоем образовавшегося льда», - отмечает синоптик.

Халл пояснил, что каждую секунду с Ниагарского водопада падает более 3,1 тонн воды, которая движется со скоростью 9,7 м/с, а «чтобы водопад совсем замерз температура воздуха должна быть гораздо ниже, чем сейчас».

Экстремальные морозы ударили в Канаде в начале прошлой недели. В «зоне риска» оказались провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия. Местами столбики термометров опускаются до минус 38-42 градусов по Цельсию.

Напомним, что в то же время в Николаеве в первый день нового года расцвели первоцветы.