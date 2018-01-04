Компания Apple признала одним из лучших за 2017 год мобильное приложение, которое создала украинка

Компания Apple признала одним из лучших приложений к смартфону в 2017 году работу украинки Александры Рогачевой из Коломыи - виртуальный тату-салон.

Об этом сообщает ТСН.

Мобильное приложение позволяет любому человеку в любой точке земного шара мгновенно сфотографировать себя с какой-либо татуировкой и после такой «примерки» решить, стоит ли делать настоящую. Чтобы приложение работало, на теле нужно нарисовать смайлик из трех черточек.

- Навожу телефоном сверху на этот смайлик и появляется татуировка, - объясняет совладелица компании Inkhunter Александра Рогачева, которая сейчас живет в Нью-Йорке.

Одну из передовых разработок на ниве виртуальных технологий она привезла сюда из Украины полтора года назад.

Каждый день в приложении появляются новые эскизы - с Александрой сотрудничают не только украинские художники, но и мастера тату со всего мира.

Школу в Коломые Александра окончила семь лет назад. Пошла учиться на компьютерные науки. Но собственного компьютера на то время у нее не было. Полгода ходила, занималась по друзьям — чтобы потом с несколькими друзьями выиграть хакатон в Харькове, переехать в Киев, направиться на 11 акселерационных программ по всему миру — и наконец попасть в Нью-Йорк.

- Я там, где возможности. Если будут возможности развиваться реально хорошо в Украине - я всеми руками за, - говорит девушка.

Пока что тату-салон без квадратного смайла не работает, но уже через несколько месяцев Саша собирается в очередной раз удивить мир.

- Виртуальная примерочная аксессуаров и других элементов твоего образа - очки, ювелирные изделия, часы, - делится планами девушка.

Напомним, ранее сообщалось, что ноу-хау николаевца считают одним из значимых украинских изобретений последнего десятилетия.