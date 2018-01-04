Николаевские медики призывают не паниковать из-за вспышки гепатита А

Николаевские медики, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев и начальник здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай призывают не паниковать из-за распространения гепатита А.

Об этом они говорили на брифинге, связанным со вспышкой в областном центре заболеваемости гепатитом А, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Павел Георгиев рассказал, что диагноз на гепатит А подтвержден у 16 взрослых и одного ребенка, а для их лечения в больницах есть все необходимые средства.

Павел Георгиев - Все необходимое для лечения пациентов есть, для предупреждения увеличения опасности, согласно приказу Управления охраны здоровья будет произведено перераспределение лекарственных веществ внутри лечебных учреждений. Таким образом, у больниц будет запас медикаментов больше чем на две недели, - заявил он.

Также, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА подчеркнул, что с 9 января областной центр паллиативной помощи начнет делать бесплатные исследования на ИФА, для выявления гепатита А.

Владимир Клочко Что касается вакцинации, то Владимир Клочко - директор ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины», отметил, что каждый желающий может купить вакцину и по предписанию врача привиться, но проводить массовую вакцинацию нецелесообразно. Так как закупить эти препараты в в большом количестве нет возможности, а это нужно только в случае эпидемии.

Отметим, что по словам Георгиева, из всех аптек, с которыми управлению удалось связаться только в одной есть вакцины в количестве четырех единиц.

Ирина Шамрай В свою очередь, начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай сообщила, что лечебные базы готовы к повышению уровня заболеваемости.

- В случае расширения болезни медицинские учреждения готовы поставить дополнительные кровати. Если будет массовое заболевание пациентов у нас для этого есть запас и помещения, отработанные навыки, а также обученный персонал, - отметила чиновница.

Кроме того, она отметила, что на сегодняшний день такой необходимости нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в больницах Николаева достаточно мест и лекарств для лечения гепатита А.