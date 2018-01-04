В США мужчина арендовал комнату в доме за 40$ и устроил платную вечеринку для 250 человек

Сайт Airbnb, на котором размещают объявления о краткосрочной аренде частного жилья, пожизненно заблокировал пользователя после того, как он устроил в снятой комнате масштабную новогоднюю вечеринку.

Об этом сообщает Associated Press, передает «Инфорезист».

Так, мужчина снял комнату за 40 долларов в одном из частных домов в пригороде Кливленда, штат Огайо. Затем с помощью Twitter он распространил объявление о новогодней вечеринке, которая пройдет в этом доме. Вечеринка была платной и каждый из 250 желающих заплатил мужчине по 5 долларов за вход.

Владелец дома, сдавший комнату, был потрясен событием и количеством людей, которые неожиданно появились у него дома. Он заперся в спальне и вызвал полицию. Как передает WJW-TV, полицейским пришлось вызвать подкрепление и входить в дом через гараж.

Администрация ресурса Airbnb рассказала, что подобные случаи «крайне редки». Пострадавший владелец дома получит поддержку через специальную программу Airbnb Host Guarantee. «Хозяину» вечеринки предъявлены обвинения в том числе в организации помех движению, распространении алкоголя среди несовершеннолетних и порче имущества.

Напомним, что в США мужчина в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу на вечеринке, есть пострадавшие.