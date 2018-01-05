Спасатели проверили соблюдение пожарной безопасности в церквях Николаева

На Николаевщине спасатели проверяют соблюдение пожарной безопасности в культовых сооружениях.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В четверг, 4 января, сотрудники Корабельного районного отдела посетили храм Святого Духа на улице Торговой и церковь Святого Духа на улице Троицкой с целью информирования её священнослужителей и посетителей. Спасатели рассказали о необходимости соблюдения в религиозных сооружениях элементарных правил пожарной безопасности.

Также они привели пример пожаров, которые в последние годы случались в области и привели к значительным последствиям. Например, после праздничного богослужения в 2015 году, полностью сгорела церковь Рождества Христова в селе Мазурове Кривоозерского района. Спасатели настаивали на необходимости обеспечения храмов огнетушителями и провели майтер-класс по их эксплуатации.

Отмечается, что подобные мероприятия состоялись в Витовском, Арбузинском и Вознесенском районах области. По завершению сотрудники ГСЧС оставили рекомендательные открытки с указанием экстренного номера "101"!

Напомним, что в 2016 году в городе Новый Буг Николаевской области в помещении церкви Петра и Павла Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата произошел пожар – на его ликвидацию были привлечены четыре единицы техники и 12 человек личного состава.