Скандал вокруг уязвимости процессоров набирает обороты – пользователей уверяют, что их компьютеры «немного» замедлят

История вокруг найденной уязвимости процессоров компаний Intel и AMD, на которых работает большинство компьютеров в мире, продолжает набирать обороты. Пользователи опасаются, что исправление этой уязвимости может привести к существенному замедлению компьютеров.

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Независимые группы исследователей ещё в прошлом году нашли в современных процессорах две критические уязвимости, позволяющие зловредным программам воровать данные, которые обрабатываются компьютером. Эти уязвимости получили название Meltdown и Spectre, но информация о них держалась в секрете, чтобы подготовить решения, позволяющие закрыть эти дыры в безопасности.

Благодаря Meltdown и Spectre зловредный софт может считывать информацию из памяти запущенных программ. А это могут быть пароли в браузере, сообщения электронной почты, фотографии, криптографические ключи, данные платёжных карт. Кроме этого, проблема Meltdown и Spectre касается и серверных процессоров, поэтому злоумышленники могут получить доступ к данным, которые хранятся в облаке.

Уязвимость Meltdown пока удалось воспроизвести только на компьютерах с процессорами Intel. В то же время, исследователи из Google Project Zero сообщают, что уязвимости Spectre подвержены компьютеры с чипами Intel, AMD и даже смартфоны с процессорами на базе архитектуры ARM.

Исследователи передали информацию об уязвимостях Intel, AMD и ARM ещё в июне 2017 года, поэтому у компаний было время, чтобы изучить проблему и найти решение. Компания Intel сразу признала проблему со своими процессорами после того, как информация об уязвимостях попала в СМИ. Им подвержены все чипы производителя, выпущенные с 1995 года, кроме Intel Itanium и Intel Atom до 2013 года.

В то же время в AMD заявляют, что они изучили вопрос и их процессоры не подвержены данным атакам. Впрочем, они обещают опубликовать в ближайшие дни дополнительную информацию на этот счёт. В ARM сообщили, что они работают с Intel и AMD над решением проблем, которые связаны с уязвимостью Spectre.

Пока не известно о случаях, когда с помощью Meltdown и Spectre были бы украдены данные. Кроме этого, важно отметить, что для использования данных уязвимостей компьютер уже должен быть заражён вредоносным кодом. Поэтому если установлены все обновления безопасности и программ, а антивирус не находит вирусов и троянов, то не стоит паниковать.

На данный момент патчи, полностью или частично закрывающие уязвимость, вышли для операционных систем Windows 10, macOS 10.13.2 и Linux. Кроме этого Google готовит обновление для Android и Chrome, а Mozilla для Firefox.

Но важно отметить, что если уязвимость Meltdown можно уже сейчас закрыть программными патчами, то полностью решить проблему со Spectre пока нельзя. Таким образом, исследователи сходятся на том, что полностью закрыть уязвимость Spectre можно будет только с новым процессорами. Старые компьютеры и мобильные устройства вряд ли будут обновлены даже для закрытия уязвимости Meltdown.

Закрывающий уязвимости патч повлияет на работу процессора. Но в Intel уверяют, что проседание производительности будет зависеть от конкретных задач и для большинства пользователей останется незамеченным, а со временем даже смягчится. Кроме этого, на данный момент нет информации о том, чтобы патч значительно влиял на производительность компьютеров в играх.

В то же время, по данным Дэйва Хенсена, разработчика ядра Linux, работающего в Intel, патч ядра в целом снижает производительность системы на 5%, а в худшем случае до 30% в тесте работы сети. Патч замедляет вызовы системы, поэтому в первую очередь производительность упадёт в таких задачах, как компилирование софта и запуск виртуальной машины. Но всё эти данные касаются только Linux, в Windows проседание производительности в отдельных задачах может быть как выше, так и ниже.

Также отмечается, что гендиректор Intel Брайан Кржанич, продавая 29 ноября 2017 года свои акции Intel на общую сумму $24 миллиона, уже знал о проблеме. Кржанич продал почти все акции Intel, оставил себе минимальный пакет в размере 250 тысяч акций, который он обязан иметь в соответствии с трудовым договором. Представитель Intel заявил, что эта сделка никак не связана с уязвимостями в процессорах компании, она была заключена в рамках стандартного плана продажи акций.