В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца

В Запорожье служитель Украинской православной церкви Московского патриархата отказался отпевать двухлетнего ребенка, который погиб в результате падения на него самоубийцы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель Черниговской епархии УПЦ КП Евстратий Зоря.

Напомним, что в Запорожье 31 декабря 2017 года, мужчина, решивший покончить с собой, выпрыгнул с окна восьмиэтажного дома и приземлился на двухлетнего мальчика, от полученых травм оба погибли.

По его словам, причиной такому решению послужило, то что мальчика крестили в Киевском патриархате.

«В Запорожье служитель Московского патриархата (трудно в этом конкретном случае написать «священник») во время захоронения отказался совершать чин похорон (отпевание) двухлетнего ребенка, который погиб от падения на нее самоубийцы», - говорится в сообщении Зари.

Он утверждает, что ребенка отказались отпевать и в другом храме, поэтому это сделал служитель Киевского патриархата.

Кроме того, Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ МП) поддержал священника в отказе отпевать малыша.