В РФ активисты помогли вернуться домой николаевцу, который оказался без денег и со сломанной рукой

В России активисты помогли вернуться домой 66-летнему николаевцу Юрию Фионину, который оказался без денег и вынужден был просить милостыню.

Об этом сообщает организация «Альтернатива».

«Юрий Николаевич из Николаева (Украина) – бывший военный, а теперь почти слепой пожилой мужчина, по объявлению познакомился с женщиной по имени Надежда. У них началась переписка. Мужчина решил сделать любимой предложение руки и сердца и отправился к ней в поселок Воргашор (Россия, республика Коми). Но путешествие обернулось чередой неудач».

«В поезде у пенсионера оказалось место на верхней полке, молодые соседи не захотели меняться местами. Юрий Николаевич не удержался, упал и сломал руку. Затем пропало портмоне с деньгами и письмом, где был записан адрес Надежды. Почти не видящий, травмированный и обобранный, пенсионер вынужден был просить милостыню в вагонах, чтобы собрать деньги на дальнейший путь. В конце концов на него обратила внимание одна из пассажирок».

- У него не было ни еды, ни воды, рука сломана, вид потерянный… И по нему было видно, что он не бомж, - рассказывает женщина. - Я позвонила «Лизе Алерт» (некоммерческая организация, которая занимается поиском людей) и передала его в их руки.

Волонтеры забрали Юрия в Киров и отправили в Москву, где его встретили активисты «Альтернативы».

«Мы купили Юрию Николаевичу билет и 29 декабря отправили домой, в Николаев. Мужчина планирует забрать пенсию, дождаться нового письма от любимой – и договориться о встрече», - сообщили в организации.

Напомним, что ранее на Николаевщине полиция нашла двух сбежавших девочек.