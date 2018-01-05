Рекомендовали назначить: кандидат в главные архитекторы Николаева хочет корректировать Генплан и возрождать исторические кварталы

Андрей Цымбал В пятницу, 5 января, прошел второй этап конкурса на замещение вакантной должности начальника управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета – главного архитектора города, в ходе которого Андрей Цымбал рассказал о своих планах на будущей должности.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед самим собеседованием глава конкурсной комиссии, вице-мэр Юрий Степанец сообщил, что по результатам письменного экзамена Андрей Цымбал набрал 19 баллов и допускается ко второму этапу. Также он попросил претендента на должность рассказать о будущих планах.

- Первыми шагами нужно полностью составить перечень вопросов к корректировке градостроительной документации, так как возникла проблема соответствия зонинга к Генплану, постоянная проблема по временным сооружениям для ведения предпринимательской деятельности, необходимо заняться схемой размещения временных сооружений: стоит разработать комплексную схему размещения временных сооружений не только для центральной части города, а и для мест пересечения главных магистралей, - рассказал Цымбал.

В целом, у Цымбала есть пара идей на должности главного архитектора: это и соединение дороги от старого железнодорожного вокзала с Абиссинией («Лесками» и Намывом), а также разработка проекта поэтапной регенерации кварталов центральной части города с «увязкой» с историческими зданиями и согласованием этих проектов с Государственной архитектурно-строительной инспекцией, ГСЧС и управлением культуры.

В частности, кандидат заявил, что управлению градостроительства следует отработать конкурсную процедуру, особенно если это касается парков или мест массового посещения, на которых ремонт или другие работы проводятся за средства местного бюджета, в свою очередь, «это даст наиболее приемлемые с архитектурной точки зрения взвешенные решения, которые будут на долгие годы обеспечивать нормальный внешний вид и функционирование объекта».

Также он считает, что следует «провести глубокую работу по корректировке Генплана города, а именно доработать его в плане зонинга и создания условий застройки, или другого документа, который будет регламентировать функциональное использование территории и зон», также нужно нанести границы всех отведенных существующих участков и в том числе доработать градостроительную документацию.

Кроме того, поднимался вопрос касательно МАФов, Цымбал отметил, что будет бороться с незаконными временными постройками, также, по его мнению, проблема с МАФами связана с красными линиями – границами разграничения зон, а также с отсутствием четких правил использования различных территорий.

- У нас центральная часть – достаточно широкие улицы, но красных линий нет, и если на усмотрение отдельного чиновника провести красную линию по стенам существующих домов - тогда все крыльца, все входы оказываются в зоне улиц и дорог – это все незаконно и нужно сносить. Либо если брать по линиям застройки определение красной линии, нужно прописать, что может размещаться в промежутке между ними, - отметил он.

Отметим, что все ответы кандидата на должность главного архитектора города отличались компромиссностью. Выслушав кандидата, глава конкурсной комиссии Юрий Степанец спросил у Андрея Цымбала, в состоянии ли тот говорить «нет», и попросил его быть к этому готовым.

Юрий Степанец Также Степанец дал напутствия Цымбалу, а именно: не затягивать с аэрофотосъемкой, так как деньги выделены и нужно уже объявлять тендер, взять вопрос по комплексной схеме размещения временных сооружений под жесткий контроль, разобраться с «белыми пятнами» - земельными участками, которые ни за кем не закреплены, разработать и внедрить четкие открытые правила размещения рекламы в городе. А самым главным Юрий Степанец назвал исполнительскую дисциплину, которую придется навести во вверенном подразделении, и в том числе не ждать указаний сверху, а просто действовать.

После обсуждения всех интересующих вопросов конкурсная комиссия поддержала кандидатуру Андрея Цымбала на должность главного архитектора города, теперь все зависит от решения и.о. мэра Татьяны Казаковой.

Напомним, ранее сообщалось, что единственным претендентом на должность начальника управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета – главного архитектора города стал Андрей Цымбал.