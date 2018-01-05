Претензий на бутилированную «Чистую воду» от больных гепатитом А не поступало, – областной лабораторный центр

Каких-либо претензий от больных вирусным гепатитом А николаевцев на продукцию ООО «Сквид» – бутилированную воду с торговой маркой «Чистая Вода» не поступало.

Об этом говорится в официальном ответе государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» на запрос директора предприятия, которое опубликовали в соцсети Facebook.

В письме отмечается, что по результатам эпидрасследования были установлены факты употребления больными «воды из пунктов разлива под названием «Чистая Вода». А вот на бутилированную воду ООО «Сквид» жалоб не было.

В связи с этим, руководство ООО «Сквид» было принято решение сделать ребрендинг и к названию «Чистая Вода» добавить словосочетание «SlivinoVillage».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве временно будут закрыты пункты разлива, в которых покупали воду госпитализированные с гепатитом А горожане.