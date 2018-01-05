«Николаевоблтеплоэнерго» напоминает своим потребителям о повышении тарифов на тепло

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» информирует своих потребителей об изменении тарифов на тепловую энергию.

Об этом коммунальное предприятия сообщает на своей странице в Facebook.

Так, согласно Постановлению НКРЕКП от 28.12.2017 №1536 с 31 декабря 2017 стоимость 1 Гкал тепловой энергии для жителей жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета составляет 1274,87 гривен.

Жители жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии платить за централизованное отопление 33,72 гривен за 1 кв. м в месяц в отопительный период.

Напомним ранее сообщалось, что директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко анонсировал повышение тарифа на воду на 1 гривну. Как известно, сейчас тариф составляет 9,288 гривен за 1 куб.м водоснабжения и 6,588 гривен за 1 куб.м водоотведения.