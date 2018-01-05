В Николаеве так «нарисовали» пешеходный переход на проспекте Мира, что он упирается в лужи и грязь

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В Николаеве на проспекте Мира нанесли разметку пешеходного перехода таким образом, что он с обеих сторон упирается в лужи и грязь, а не в асфальтную дорожку.

Фото этого перехода, находящегося напротив дома №48 по проспекту Мира, опубликовал Игорь Головин на странице Контактного центра при Николаевском городском совете в «Facebook».

«Особенно порадовало направление «в никуда». Разметка была нанесена совсем недавно, под ней даже поменяли асфальт на ширину пешеходного перехода. Ну а направить переход в сторону хоть и разбитого тротуара сил не хватило», - написал Головин.

Николаевец Евгений Воловой в комментарии к посту написал, что разметку нанесли согласно схемам полиции, а за асфальтирование зон возле перехода отвечает Департамент ЖКХ Николаевского горсовета. 

«Пешеходный переход нанесли там, где он был изначально. Согласно схемам ГУНП. Если пешеходный переход не стыкуется с тротуаром по каким-либо причинам, то это можно легко спроектировать и реализовать, добавив часть тротуара в сторону пешеходного перехода. Это в зоне ответственности Департамента ЖКХ», - сообщил он.

Отметим, что на этом переходе ранее женщина попала под колеса автомобиля.

Вадим Богданов

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русскийобщество