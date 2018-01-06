На первой ступени пирамиды потребностей

На какую мы рассчитываем страну, на какие города, на каких украинцев, когда повальное большинство из них, в виду объективных для них обстоятельств, продолжают оставаться на самой первой ступени пирамиды Маслоу - на ступени физиологических потребностей, когда человека больше всего волнует еда и только еда, все остальное - не важно?

Начал утро с новости о результатах соцопроса «Центра аналитических исследований»: https://news.pn/ru/public/193076.

На вопрос, какие проблемы вас волнуют сегодня больше всего, 43,2% николаевцев ответили, что рост цен на основные товары, инфляция, 30% - тарифы на коммунальные услуги, 27,4% - низкий уровень зарплат и пенсий.

Даже безопасность (вторая ступень пирамиды Маслоу) волнует только 10,9% жителей Николаева.

Все это - результат работы государственной центральной власти. А вот что касается работы местной власти, то депутатам и чиновникам николаевской мэрии можно расслабиться - вопросы, которыми занимается местная власть, николаевцев не волнуют.

Благоустройство - 1,1%

Грязь, мусор - 1,2%

Инфраструктура - 0,3%

Транспорт - 1,2%

Стихийные рынки - 0,1%

В современных цивилизованных государствах власть в принятии своих решений, в разработке стратегии своих действий ориентируется на общественное мнение. Если представить, что мы - современное и цивилизованное государство, то Николаевский городской совет исходя из результатов данного опроса, должен направить все деньги городского бюджета на раздать всем по 500 гривен, а на борьбу с грязью, стихийными «будкоградами» и ржавыми маршрутками забить до тех времен, пока люди будут накормлены и начнут обращать внимание на то, что вокруг них происходит, и в каком пространстве они находятся.