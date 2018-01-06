На первой ступени пирамиды потребностей

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На какую мы рассчитываем страну, когда повальное большинство продолжают оставаться на самой первой ступени пирамиды Маслоу?

На какую мы рассчитываем страну, на какие города, на каких украинцев, когда повальное большинство из них, в виду объективных для них обстоятельств, продолжают оставаться на самой первой ступени пирамиды Маслоу - на ступени физиологических потребностей, когда человека больше всего волнует еда и только еда, все остальное - не важно?

Начал утро с новости о результатах соцопроса «Центра аналитических исследований»: https://news.pn/ru/public/193076

На вопрос, какие проблемы вас волнуют сегодня больше всего, 43,2% николаевцев ответили, что рост цен на основные товары, инфляция, 30% - тарифы на коммунальные услуги, 27,4% - низкий уровень зарплат и пенсий. 

Даже безопасность (вторая ступень пирамиды Маслоу) волнует только 10,9% жителей Николаева. 

Все это - результат работы государственной центральной власти. А вот что касается работы местной власти, то депутатам и чиновникам николаевской мэрии можно расслабиться - вопросы, которыми занимается местная власть, николаевцев не волнуют. 

Благоустройство - 1,1%
Грязь, мусор - 1,2%
Инфраструктура - 0,3%
Транспорт - 1,2%
Стихийные рынки - 0,1%

В современных цивилизованных государствах власть в принятии своих решений, в разработке стратегии своих действий ориентируется на общественное мнение. Если представить, что мы - современное и цивилизованное государство, то Николаевский городской совет исходя из результатов данного опроса, должен направить все деньги городского бюджета на раздать всем по 500 гривен, а на борьбу с грязью, стихийными «будкоградами» и ржавыми маршрутками забить до тех времен, пока люди будут накормлены и начнут обращать внимание на то, что вокруг них происходит, и в каком пространстве они находятся.

Андрей Лохматов

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