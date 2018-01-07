В пабе Ципа к Рождеству презентуют сразу три новых сорта пива

В Николаевском пабе крафтового пива “Ципа” к Рождественским праздникам подготовили сразу три крана специальных праздничных сортов пива!

“Ципа Різдвяна” - этот Эль сварен специально к Рождеству на пивоварне в Карпатах. При варке в Рождественское пиво добавили побольше мандаринов. Фрукт придал пиву легкий праздничный аромат и цитрусовое послевкусие. В тоже время это пиво совершенно не сладкое, с умеренной горчинкой. Такое, каким должно быть настоящее пиво, у “Різдвяной” 45 IBU (единицы горечи). Пиво имеет 5% алкоголя, и 12% плотности.

FDB EUPHORIA CHRISTMAS BEER - это пиво из Днепра, от крафтовиков First Dnipro Brewery. Эйфория имеет яркие пряные оттенки, бармены Ципы говорят, пивовары постарались достичь эффекта рождественского имбирного пряника. Сорт пива, насыщенный ароматами рождества.

Аромат: сочетание солода и хмеля Mandarina Bavaria. Ощущаются тона цитрусовых, ноты мускатного ореха, корицы и гвоздики.

Вкус: хмелевые цитрусовые ноты и легкая горечь едва заметны на фоне яркого пряничного вкуса специй и цитрусовых тонов.

Послевкусие: сладковатое, солодовое с легкой цитрусовой горечью и пряным оттенком.

Стиль у EUPHORIA- Spiced Beer. Этот Ale имеет 6,5% алкоголя, и плотность 17%. Горечь: 15 IBU.

“Правнук Санты” от Николаевской крафтовой пивоварни IIIO Brewery.

Это пиво несколько недель назад уже презентовал в Ципе, сам автор-пивовар Алексей.

“Правнук Санты” - это American Amber. Насыщенное пиво темно-янтарного цвета. 27 единиц горечи, 5,1% алкоголя, 13% плотности.

Все три сорта Рождественского пива в Ципе можно попробовать, как дегустационными бокалами по 0,2, так и насладится полноценными пинтами.

Паб работает с 13:00.Адрес: улица Соборная, 2В (двор кинотеатра Родина), паб «Ципа».