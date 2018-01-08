В США умер астронавт, который дважды летал к Луне

Умер легендарный американский астронавт Джон Янг в возрасте 87 лет.

Об этом сообщили в Twitter NASA.

«Мы расстроены потерей космонавта Джона Янга, которому было 87 лет», - говорится в сообщении.

- Сегодня NASA и мир потеряли пионера. Эта легендарная карьера астронавта Джона Янга охватывает три поколения космических полетов. Мы будем стоять на его плечах, когда мы посмотрим на следующую человеческую границу, - заявил администратор NASA Роберт Лайтфут.

Джон Янг дважды летал к орбите Луны. Во второй раз в качестве командира миссии «Аполлон-16» ему удалось высадиться на поверхность спутника Земли.

Он был первым космонавтом, который слетал в космос 6 раз. Его называли астронавтом всех астронавтов.