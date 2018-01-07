Украинские госорганы устроили рождественский флешмоб в Twitter

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Четыре украинские министерства, Национальный банк, Национальная полиция, а также администрация президента,  провели рождественский флешмоб в Twitter.

Об этом сообщает «NikLife».

Так, с официального аккаунта @Ukraine чиновники начали условноей пение колядки по мотивам стихотворения Богдана-Игоря Антонича «Народився бог на санях».

Начал флешмоб аккаунт «Министерства иностранных дел». Далее каждое ведомство добавляло по строке, исполняя таким образом рождественскую песню.

В завершение «коллективного пения» к флешмобу присоединился депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

«Пример своевременной коммуникации и командной работы государственных учреждений!» - прокомментировал он.

Роман Свиридов

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русскийобщество