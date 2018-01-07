Украинские госорганы устроили рождественский флешмоб в Twitter

Четыре украинские министерства, Национальный банк, Национальная полиция, а также администрация президента, провели рождественский флешмоб в Twitter.
Об этом сообщает «NikLife».
Так, с официального аккаунта @Ukraine чиновники начали условноей пение колядки по мотивам стихотворения Богдана-Игоря Антонича «Народився бог на санях».
Начал флешмоб аккаунт «Министерства иностранных дел». Далее каждое ведомство добавляло по строке, исполняя таким образом рождественскую песню.
В завершение «коллективного пения» к флешмобу присоединился депутат Киевсовета Сергей Гусовский.
«Пример своевременной коммуникации и командной работы государственных учреждений!» - прокомментировал он.