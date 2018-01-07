Независимость Украины поддерживают 85% населения, - социолог

На сегодня независимость поддерживают 85% населения Украины.

Об этом ZN.UA сообщил Антон Грушецкий, заместитель директора Киевского международного института социологии.

Он отмечает, что с 1991 года респондентам задается вопрос — какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией? — с такими вариантами ответа:

1. Отношения Украины с Россией должны быть такими же, как и с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями;

2. Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен;

3. Украина и Россия должны объединиться в одно государство.

«Если человек выбирает вариант 1 или 2, мы считаем, что он поддерживает независимость Украины. В 1991 году за независимость проголосовали около 90% населения. Однако с 1993 года ее поддержка пошла на спад за счет ухудшения экономической ситуации и разочарования. После начала войны в Чечне желающих объединяться с Россией стало меньше. А с началом 2000-х уровень поддержки независимости постепенно возрастал, - говорит социолог. - Наиболее ощутимый всплеск поддержки произошел после аннексии Россией Крыма и с началом войны на Востоке. Сейчас независимость Украины поддерживают 85% населения Украины.

По данным КМИС, аналогичные процессы проходили и в Крыму. Желающих объединяться с Россией в 2012–2013 годах было немногим более 20%.

- И это показывает, что аннексия Крыма произошла не по желанию населения, а в результате спецоперации, - подчеркивает Антон Грушецкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что если бы в ближайшее воскресение в Украине проходили выборы Президента Украины, то большее количество голосов жители Николаева отдали бы за Петра Порошенко, Юлию Тимошенко, Андрея Садового и Юрия Бойко.