«Как таковой полиции нет», - генерал-лейтенант милиции Москаль раскритиковал реформу в МВД

Геннадий Москаль Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, который был ранее заместителем главы Министерства внутренних дел, жестко раскритиковал реформы в этом ведомстве.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью для «Нового времени».

- Как таковой полиции нет. Они еще могут раскрыть преступление вроде кражи велосипеда, но заказные убийства, огнестрельные убийства практически не раскрываются в Украине. А вы видите, сейчас пошла целая волна таких преступлений, - отметил он.

По словам Москаля, аттестации и конкурсы, которые прошли полицейские ничего не дали.

- Все, кто был способен что‑то раскрыть, из полиции ушли. Или их попросили уйти, - считает глава Закарпатской ОГА.

Он также выразил мнение, что для того, чтобы полицейский смог эффективно работать в группе по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета, у него должно быть минимум десять лет стажа оперативно-розыскной деятельности. В то же время, люди, которые пришли на замену старому поколению полицейских, прошли лишь трехмесячную подготовку.

- Но как можно кого‑то обучить быть полицейским за три месяца, когда у нас профтехучилища учат по два года, а вузы — минимум по четыре? Это какая‑то профанация, - заявил Москаль, добавив, что не понимает, зачем было приглашать «некомпетентных людей из Грузии» для проведения этой реформы.

На уточняющий вопрос глава Закарпатской ОГА ответил, что ему самому в 2014 году не предлагали возглавить МВД.