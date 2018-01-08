Подводя итоги года, сообщество украинских стрит-фотографов сделало подборку лучших кадров

Подводя итоги года, модераторы группы «Українська вулична фотографія» в Facebook выбрали лучшие кадры из присланных за все время.

Подборка лучших кадров года опубликована на странице сообщества.

В мае 2017 года украинские фотографы Тарас Бычко, Владимир Петров и Михаил Палинчак создали группу, посвященную популяризации жанра уличной фотографии. Сегодня в ней уже более 2 тысяч участников и почти 1600 опубликованных снимков. Подводя итоги года, модераторы выбрали лучшие из них.

Группа быстро набрала популярность, а ее организаторы стали выходить за пределы соцсети: выставили работы участников на фотоярмарке Photo Kyiv, начали публиковать подборки стрит-фото из разных городов на сайте The Village Україна, а в новом году планируют организовывать мастер-классы уличной фотографии.