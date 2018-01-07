За год Порошенко лишил гражданства 5,2 тысячи человек, а получили его – менее тысячи

Президент Петр Порошенко прекратил в 2017 году украинское гражданство почти 5,2 тысяч человек, при этом принял в гражданство Украины менее 1 тысячи.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента, передают «Українські Новини».

«В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц», - сказано в нем.

94 из них были лицами без гражданства.

Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 тысячи 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

А вот главари террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», а также «руководители» аннексированного Крыма гражданства не лишены.