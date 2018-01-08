Сотни николаевцев отстояли Рождественскую службу и послушали колядки в церквях города

В воскресенье, 7 января, жители Николаева собрались, чтобы отстоять Рождественскую службу и послушать концерт колядок в николаевском Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери и Соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает NikLife.

Так, сотни прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата пришли на праздничное богослужение в Кафедральный собор Касперовской иконы Божьей Матери.

С утра в соборе правили священную литургию, после чего все прихожане прошли таинство елеопомазания, во время которого несколько десятков верующих выстроились в очередь, чтобы Владыка Владимир помазал их елеем.

Отмечается, что желающих собралось так много, что концерт колядок несколько задержался от изначально заявленного времени. Только после того, как все были помазаны елеем церковный хор начал свое пение.

В завершении концерта руководитель хора отметила, что колядок настолько много, что и жизни не хватит, чтобы их все спеть. Зрители вместе спели колядку «Нова радість стала» - одну из самых известных украинских колядок и «Добрий вечір тобі, пане господарю», которая является ярким образцом тесного сочетания религиозной и народной колядковий традиции.

— Співайте голосно, співайте від душі. Хай від нашій єдності вороги лякаються, а ми скажемо «Христос народився», - сказала дирижёр хора, а все прихожане ей на это ответили: «Славімо Його!»и общим пением завершили яркий концерт.

В то же время несколько сотен николаевцев собрались в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где правящий Архиерей совершил Божественную литургию. Завершилась утренняя служба крестным ходом к Поклонному кресту, установленному к 2000-летию Рождества Христова.

Позднее, вечером, в церкви с небольшим опозданием, так как собравшиеся прихожане ждали прибытия Митрополита Питирима, началась служба.

— Сегодня радуется вся Вселенная! Мы ликуем и воспеваем Рождество Христовое. Потому что приходит маленькая звездочка, которая потом становится солнцем правды, – после службы возвестил Питирим.

После к прихожанам вышли хористы, которые акапельное исполнили колядки.