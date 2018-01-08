«Очень милый, но смертоносный»: NASA показало новые снимки Юпитера

Космическое агентство NASA представило новые цветные изображения Юпитера на основе снимков аппарата Juno. Зонд передал эти кадры в декабре 2017 года, на их обработку понадобилось около месяца.

Об этом сообщает «Science Alert».

Камера зонда работала с расстояния 8 300 миль при масштабе в 5,8 км на пиксель. Исходные черно-белые варианты новых снимков ученые Джеральд Эйштад и Шон Доран обрабатывали в специальной программе JunoCam.

«Он, конечно, очень милый, как для планеты, но если ты подберешься к Юпитеру слишком близко, тебе конец», — прокомментировал свою работу над снимками британский график Шон Доран, который регулярно помогает NASA с обработкой снимков из космоса.

Расстояние от зонда до Юпитера обычно довольно большое, чтобы свести к минимуму воздействие жестких радиационных полей планеты на электронику аппарата. Тем не менее, каждые 53 дня Juno приближается к планете и передает на Землю ее новые фотографии.

Напомним, ранее астронавт NASA показал, как из космоса выглядит ночной Киев.