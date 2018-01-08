Автомобили на «литовских номерах» - это плохо, - Глава налогового комитета Рады Южанина

Глава налогового комитета Рады Нина Южанина считает, что автомобили на еврономерах нарушают таможенные правила и безопасность.

Об этом она заявила в интервью «Новое Время. Бизнес».

- Автомобилей на еврономерах в стране очень много. Это не есть хорошо. Эти автомобили нарушили не только таможенные правила, но и нарушают безопасность на дорогах. Довольно часто такие автомобили нарушают правила дорожного движения. И делают это заметно с такой особой страстью, - сказала Южанина.

- Более того, большая часть таких автомобилистов даже не имеют страхования гражданской ответственности. То есть вообще не несут никакой ответственности на дороге. Проблемы с этим никуда не исчезли, а наоборот проблема обострилась, ведь таких автомобилей стало значительно больше за последнее время, - заявила она.

Как сообщалось, только четверть автомобилей на еврономерах имеют ОСАГО.

При этом, по данным Департамента патрульной полиции, за первое полугодие 2017 года в Украине произошло 4,5 тыс ДТП с участием водителей транспортных средств с иностранной регистрацией.

Напомним, ранее в ГФС заявили, что более 236 тысяч авто на европейских номерах в Украине находятся незаконно.