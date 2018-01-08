«Повертайтеся в нашу українську сім’ю»: Известные украинцы поздравили с праздниками жителей Донбасса

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Известные украинцы поздравили жителей Донбасса с новогодними и рождественскими праздниками.

Видео обнародовало «Радіо Свобода».

В частности, к жителям временно оккупированных территорий обратились актеры Ольга Сумская и Остап Ступка, музыканты Виктор Бронюк, Джамала и Фагот, футболист Андрей Шевченко, телеведущий Сергей Притула.

«Возвращайтесь в нашу украинскую семью, и мы вместе построим красивое, прекрасное государство», – сказал Бронюк.

«Мы ждем в свои объятия людей, которые живут на востоке Украины», – добавил Ступка.

«Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы закончилась война», – сказала Джамала.

Напомним, в Донецке школьники «сдали» учителя, назвавшего «власти» «ДНР» бандитами.

Роман Свиридов

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русскийобщество