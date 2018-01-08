Эсминец ВМС США Carney зашел в Одесский порт

В понедельник, 8 января, у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году.

Об этом сообщает местное издание «Думская».

Ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января 2018 года. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Сообщается, что в июле 2017 года этот американский эсминец участвовал в международных учениях «Си Бриз-2017», в ходе которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Напомним. ранее украинские военные провели совместные тренировки с эсминцем США.