В шестидесяти городах мира прошел флешмоб «В метро без штанов»

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В воскресенье, 7 января, состоялся 17-й ежегодный международный флешмоб «В метро без штанов».

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, участие во флешмобе приняли жители шестидесяти городов всего мира, среди которых Мюнхен, Париж, Нью-Йорк и Торонто. Определенной цели у флешмоба нет, а поучаствовать в нем может каждый желающий. Главное условие - спуститься в метро без штанов, не снимая одежду с других частей тела.

Отмечается, что впервые «В метро без штанов» провели ещё в 2002 году. Тогда семеро мужчин зашли в вагон метро и притворились, что не знакомы. На вопрос пассажиров почему они без штанов, участники отвечали, что забыли их дома.

Напомним, что ранее Николаевские артиллеристы массово отжались на морозе ради флешмоба.

Людмила Жерновская

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русскийобщество