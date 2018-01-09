Опубликован список редких имен, которые в 2017 году давали своим детея николаевцы: «Доминикана-Валенсия, Аврора, Амиран»

Названы самые редкие имена, которые давали жители Николаева своим новорожденным детям в 2017 году.

Список опубликовал Свідок.Інфо, ссылаясь на Николаевский городской отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Так, самыми редкими именами в Николаеве стали: Даниель, Ян, Федор, Доминикана-Валенсия, Станислав, Арианна, Архип, Аврора, Глеб, Тигран, Эльдар, Жанна, Арман, Даяна, Глория, Амиран, Олеся, Лейла.

В то же время самыми распространенными именами оказались: Андрей, Анна, Злата, Елизавета, София, Александр, Максим, Артем, Дмитрий, Мария, Михаил, Вероника, Полина, Илья, Катерина, Ярослав, Арина, Дарья, Иван, Катерина, Егор, Данила.

Напомним, что ранее был опубликован список редких имен первого полугодия 2017 года.