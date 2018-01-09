Чёртово колесо «Контрпарящий Николаев»

Самое большое в мире Чёртово колесо называется «Парящим Сингапуром». В Николаеве Колеса обозрения попросту не имеется в наличии. Не подумайте ничего худого о нашем городе, в советское время колес было 3.

Коммунистические кадры, надевшие личину демократов, избавились от «совковости» (простите, не люблю это словцо за его уничижающий смысл) – в одночасье срезали все три и сдали в металлолом.

Не ищите в этих действах злого умысла - в них сквозит забота о безопасности николаевцев, а новое Чёртово колесо для города записано в планах власти на будущее.

Естественно, что в настоящем времени парящим будет Сингапур, а Николаев – контр/парящим на бумаге.

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В новогодние праздники Николаев выглядел как настоящий денди и светский красавчик, сияющий, свежий, неунывающий, нарядный как никогда ранее.

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Между тем, несмотря на аномально теплую зиму, горожане получили великолепные подарки – открытые ледовые катки.

С надеждой на то, что следующие зимы будут поморознее и посуровее, южный лед станет ежегодным традиционным развлечением горожан. Не мешало бы побеспокоиться о хоккейных открытых площадках, и не обязательно с шайбой, можно с мячом! Конькобежная зима мягко будет переходить в хоккейное на траве лето.

Впрочем, стоит задуматься о строительстве площадок для гольфа, открытии гольф-клубов для своих и гостей из-за рубежа. Благо земли в Николаеве хватает….

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Ах!, эти чёртовы колеса! Они парят в небесах над солидными городами, к примеру, над Парижем, над Кейптауном! Колеса обозрения - полис жизнеспособности городов.

Колесу обозрения в Николаеве быть!

Наше общественное предложение: создать вместо «Комитета Бычка» Комиссию общественно-депутатского контроля, как одного из факторов формирования среды и условий для качественных изменений городского пространства.

P.S. Часто всплывает в памяти темный и убогий Николаев конца 90-х годов.

Мертвые световые рекламы, веерные отключения, пустые глазницы недостроя СИТИ-Центра.

Николаев -2018 радует своих обитателей, заслуживших иметь красивый город, и умеющих заработать на красоту.

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