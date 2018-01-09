Садыков и Крыленко до сих пор не назначены вице-мэрами Николаева: Турупалов – на больничном, Дадиверин – в отпуске

Александр Садыков Владимир Крыленко и Александр Садыков до сих пор не назначены на должности заместителей городского головы Николаева.

Об этом во вторник, 9 января, в комментарии журналистам сообщила и.о. городского головы – секретарь Николаевского городского совет Татьяна Казакова во время общения с журналистами.

По ее словам, Александр Садыков не назначен на должность вице-мэра по вопросам транспорта, так как Антон Турупалов, который был назначен на это место при Александре Сенкевиче, до сих пор не уволен и находится на больничном.

- По нашим проектам решения Турупалов должен уволиться, а он в свободном полете – на больничном, он очень болен, - отметила Казакова.

Владимир Крыленко Также на должность первого вице-мэра пока не вступил Владимир Крыленко, так как Андрей Дадиверин (также был назначен при Александре Сенкевиче, - ПН) также не уволен и находится на данный момент в отпуске.

Что касается остальных вице-мэров, кандидатуры которых были поддержаны депутатами, то они уже вступили на свои должности.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета большинством голосов проголосовали за назначение новых заместителей Николаевского городского головы и внесли изменения в состав исполнительного комитета Николаевского городского совета.