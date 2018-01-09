Без гепатита А, но с другими вирусами: В мэрии Николаева рассказали о результатах проб из пунктов разлива воды

По состоянию на утро 9 января 2018 года на территории Николаева зарегистрировано 62 случая заболевания вирусным гепатитом А, при этом в отобранных пробах воды из пунктов разлива вирусный гепатит А не обнаружен.

Об этом сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

Так, среди госпитализированных с гепатитом А легкой тяжести - 4 человека, из них детей - 2 лиц; средней тяжести - 56 лица, из них детей - 9 лиц; тяжелой формой заболевания - 2 лица, из них 1 ребенок.

Лабораторно подтвержден диагноз у 24 лиц, в том числе у 3 детей. Отмечается, что больные госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу (отделение №1, 2), и Николаевскую областную детскую инфекционную больницу (отделение №3).

По результатам предварительного эпидрасследования установлен общий фактор, который мог способствовать распространению заболевания гепатитом А среди населения Заводского и Ингульского районов Николаева, а именно: все лица, которые заболели, употребляли доочищеную воду из пунктов разлива.

«С целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации 3 января 2018 года проведено внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС города Николаева, проводится разъяснительная работа относительно недопустимости употребления доочищеной воды из пунктов разлива, осуществляется дополнительная санитарная обработка помещений школ и детсадов. Проведено 7 бактериологических исследований на патогенную флору объектов питьевой воды из определенных пунктов разлива», - говорится в сообщении.

Пробы воды направлены для проведения лабораторных исследований в вирусологической и бактериологической лабораториях ГУ «Николаевской областной лабораторный центр МОЗ Украины», параллельно пробы направлены для исследования в вирусологической лаборатории ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

«По результатам лабораторных исследований, проведенных в вирусологической лаборатории ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» в 4-х пробах воды выявлен ДНК аденовируса, в 2-х пробах - ДНК адено- и РНК ротавирусов и в 1-й пробе обнаружена РНК ротавируса», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эпидрасследование продолжается.

Напомним, что, согласно заявлению главы Заводского района Николаева, по предварительным данным лабораторных исследований отобранных проб, в пунктах разлива воды в Николаеве вирус гепатита А не обнаружен.