«За месяц уволились три врача»: Работники Николаевского госпиталя ветеранов войны заявляют о конфликте с главврачом

В результате конфликта, произошедшего между главврачом Николаевского областного госпиталя ветеранов войны и коллективом данного медицинского учреждения, за месяц уволилось три врача.

Об этом идет речь в обращении трудового коллектива Николаевского областного госпиталя ветеранов войны к начальнику управления здравоохранения Николаевской ОГА Павлу Георгиеву, копия которого пришла на почту редакции «Преступности.НЕТ».

В обращении отмечается, что между работниками госпиталя и начальником медучреждения Владимиром Поточняком после назначения последнего возник конфликт. При этом в сопроводительном к обращению тексте отмечается, что результатом этого конфликта стакло увольнение троих врачей.

«Неоднократные попытки заведующих отделений и врачей наладить отношения и продуктивную работу не имел эффекта, что привело к увольнению врачей, что скажется на эффективности работы госпиталя и предоставлении медицинской помощи ветеранам войны. При продолжении таких отношений со стороны начальника госпиталя к коллективу, игнорируя мнение коллектива, может привести к развалу медицинского учреждения», – говорится в обращении.

Стоит отметить, что под данным обращением подписались 55 работников госпиталя.

Напомним, что в Николаеве руководство больницы уволило лаборантку, которая грубо отказала пациентке в бесплатной МРТ.