Больница в Новом Буге приобрела медицинское оборудование на 2,3 миллиона гривен

Новобугская центральная районная больница приобрела медицинское оборудование на общую сумму в 2,33 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

«Приобретено новое высококачественное оборудование для диагностики и лечения желудочных заболеваний. Эндоскопическое оборудование на общую сумму более 2,1 миллиона гривен является самым современным в районах Николаевской области», - сообщили в ОГА.

Приобрели также две стоматологические установки на сумму 140,8 тысячи гривен, на базе поликлинического отделения Новобугской ЦРБ открыт новый стоматологический кабинет с современным оборудованием. В родильном отделении также улучшилась материально-техническая база за счет приобретения фетального монитора на сумму 90 тысяч гривен. Новое оборудование поможет в диагностике и лечении жителей Новобугского, Казанковского и Еланецкого районов.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный меценат подарил ожоговому отделению николаевской горбольницы №3 в «Дубках» оборудование за 143 тысячи гривен.