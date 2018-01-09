Николаевский стартап будет представлен на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе

Николаевский стартап «Cubomania», который разрабатывает интерактивные развивающие детские кубики, был избран среди ТОП-12 стартапов для презентации ShowStoppers LaunchIt во время Международной выставки потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Cubomania», согласно сообщению на веб-сайте стартапа от 7 сентября прошлого года, уже изготовила и протестировала прототипы основных продуктов, получила грант в размере 800 тысяч гривен от ООО «Ноосфера», заключила соглашение с производителем и разработчиком ПО.

В компании также сообщили о наличии предварительных договоренностей с дистрибьюторами в Германии, Италии, Испании, Турции, Польше, Казахстане и Украине. В среднесрочной перспективе рассматривается выход на рынок Латиноамериканского региона через испанских партнеров из-за его высокой динамики роста.

По сообщению компании, «Cubomania» планирует привлечь не меньше 127,5 тысяч долларов инвестиций на разработку, тестирование, выведение на рынок, реализацию интерактивных поучительных игрушек. Общая финансовая модель предусматривает: собственные средства основателей проекта, грантовое финансирование, невозвратную финпомощь, взносы бизнес-ангелов, краудфандинговое финансирование (платформа KickStarter и другие), а также долговое финансирование. На текущем этапе стартап сумел привлечь 28% необходимых средств.

Напомним, что компания Apple признала одним из лучших за 2017 год мобильное приложение, которое создала украинка.