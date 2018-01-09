У «Агентства развития Николаева» появился коммерческий клон?

Сегодня услышала о том, что на должность директора «Агентсва развития Николаева» сватают одного из подрядных проектных менеджеров Дмитрия Мисюрева и задалась вопросом, а что же случилось с прежним руководителем АРН? Удалось узнать, что у него все хорошо, несмотря на то, что по факту мошенничества руководства коммунального учреждения было возбуждено уголовное производство (кстати, надо уточнить не закрыто ли оно).

Из открытых источников следует, что на данный момент времени Василий Гошовский то ли устраивается, то ли уже устроился директором КП «Винницкий муниципальный центр инноваций».

Из статей, которые опубликованы коллегами с винницких сайтов следует, что это предприятие было создано в апреле прошлого года и стало управляющей компанией Винницкого индустриального парка «Винницкий кластер холодильного оборудования». Соответственно, в скором времени Василий Гошовский может стоять у истоков создания 500-700 новых рабочих мест (если верить тому, что написано на сайте Винницкого горсовета). Одним словом, в случае назначения на должность директора винницкого КП (сейчас официально директором данного КП числится Валерий Тудвасев) Василию Николаевичу будет чем заняться.

Из е-декларации Гошовского, которую тот в качестве кандидата на должность зарегистрировал на сайте НАПК, удалось узнать, что он является соучредителем ООО «Инвестиционное агентство «МЕТТ».

Из реестра ЕГРПОУ следует, что данное ООО было создано в середине июля 2016 года, а возглавляет ее один из проектных менеджеров АРН Роман Ханжин. Тот самый, который координировал сбор денег с предпринимателей на написание Стратегии развития города Николаева.

На своей странице в Facebook Роман Ханжин не скрывает, что работает в «МЕТТ» директором. Перейдя на страницу организации, можно легко найти и ссылку на сайт консалтингового агентства.

«Matt Investment Agency (MIA) было создано в 2016 году для поддержки реализации частных инвестиционных проектов в Николаевской области. Функция MIA заключается в том, чтобы предоставить потенциальным инвесторам различные возможности для региона. Кроме того, администрирует и оказывает поддержку на всех этапах реализации инвестиционного проекта - начиная с этапа отбора площадки и прохождения лицензионных процедур до строительства нового объекта и начала работы. MIA устанавливает эффективный международный диалог и делает процесс сотрудничества наиболее удобным для потенциальных партнеров», - говорится в описании миссии агентства.

Вот тут, пожалуй, и скрывается, точнее открывается истинная причина, по которой я так и не смогла в свое время получить копии проектов, за которые город заплатил в декабре 2016 года проектантам «Агентства развития» от 24 до 80 тысяч гривен. Ведь эти самые проектанты, сейчас на своей коммерческой платформе презентуют свои наработки, среди которых… В общем смотрите сами:

Да, это именно тот проект, за который исходя из информации, опубликованной на сайте «Агентство развития Николаева», КУ получило 1 миллион 489 тысяч гривен от WNISEF на разработку аналитических материалов для потенциальных инвесторов.

В разделе новостей от инвестиционного агентства тоже, как по мне не без интересностей. Ведь там опубликованы ссылки на статьи, за разработку которых коммунальное учреждение «Агентство развития Николаева» из бюджета города заплатило 50 тысяч гривен проектным менеджерам Роману Ханжину и Дмитрию Мисюреву за подготовку специальных выпусков о Николаеве в англоязычных изданиях KyivPost и BusinessUkraine.

Так что же получается на выходе? Два года, город спонсировал деятельность организации, которая в результате руками ничем не закрепленных за КУ менеджеров скопировала и создала клон самого «Агентства развития Николаева»? При этом, в разделе о партнерах, «Matt Investment Agency (MIA)», с гордостью указывают Николаевский городской совет и «АРН».

Интересно, а николаевцы знают, что за их деньги были созданы условия для запуска консалтингового агентства, которое займется поиском клиентов, благодаря разработанным за бюджетные деньги проектам и будет на этом зарабатывать?

Кто-то понесет ответственность за то, что у города забрали то, что ему принадлежит по праву? Или, быть может, у города нет никаких прав на инвестиционный паспорт, купленный за 1,5 миллиона грантовых гривен?

И да. Вот так выглядит команда «Matt Investment Agency (MIA)».

Ничего не напоминает?