В Николаеве для бездомных открылся пункт обогрева

В связи с понижением температуры воздуха в Николаеве по адресу: проспект Мира, 2-А (в помещении бомбоубежища возле дома быта «Юбилейный») открыт временный пункт обогрева для граждан без определенного места жительства.

Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.

Пункт открыт с 17 часов вечера до 9:00 утра. При повышении дневной температуры до плюсовых показателей пункт обогрева временно закрывается для проведения профилактических мероприятий.

В случае необходимости звонить в центр реинтеграции бездомных граждан по телефону 56-06-92.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о похолодании в Украине, а также о возможном дожде со снегом на западе.

