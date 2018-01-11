В Москве у уборщицы украли внедорожник стоимостью 35 тысяч долларов

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В ночь с 7 на 8 января у одной из московских уборщиц угнали внедорожник Toyota RAV4, который стоит около 35 тысяч долларов.

Об этом сообщает российское Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что  авто угнали от дома женщины на Светлогорском проспекте Москвы. В нем находились личные вещи женщины, а также документы на автомобиль, включая полисы ОСАГО и КАСКО.

По словам владелицы авто, Toyota она купила осенью 2017 года. Иномарка была без сигнализации и ночью всегда находилась на неорганизованной неохраняемой стоянке возле дома.

Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, что в Москве у уборщицы «Газпрома» из «Mitsubishi Outlander» украли сумку Dior стоимостью 4 тысячи долларов.

 

Виолетта Чех

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русскийобщество