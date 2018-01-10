На Николаевщине суд назначил условный срок водителю «КамАЗа», который насмерть переехал лежащего пьяного мужчину

Арбузинский районный суд Николаевской области приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года водителя фермерского хозяйства, который за рулем автомобиля «КамАЗ» насмерть переехал лежащего на полу склада пьяного мужчину.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Происшествие случилось 9 июля 2017 года. Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал полностью. По его словам, он приехал на территорию склада хозяйства, чтобы разгрузить зерно.

«Зайдя через калитку, он открыл ворота и въехал на территорию, подав звуковой сигнал. Поскольку ворота в сам склад были открыты, то он, сначала проехав прямо, а затем двигаясь задним ходом, заехал в помещение. Поскольку было темно, а в лобовое стекло светило солнце, то при заезде в помещение, он ничего и никого не видел. Заехав на склад, он остановился чтобы оценить расстояние до задней стены и решить где именно надо высыпать зерно. В это время он увидел, что под машиной что-то есть, но подумал, что это оторвался брызговик. Посмотрев под машину, он увидел лежащего мужчину. Сначала он хотел вытянуть его из-под машины, но потом решил заглушить ее и вызвал «скорую», - говорится в приговоре суда.

Кроме того, отмечается, что при судебно-токсикологическом исследовании крови тела погибшего в ней был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,94%, что соответствует состоянию сильного алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Николаевщине под колесами фуры погиб 20-летний парень.