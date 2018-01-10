В Николаеве создают реестр внешней рекламы – уже насчитали почти 3,5 тысячи конструкций

В декабре 2017 года Управление градостроения и архитектуры Николаевского городского совета начало вести работу по созданию реестра внешней рекламы, общее количество рекламных конструкций на данный момент составляет почти 3,5 тысячи.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Так, реестр в дальнейшем будет размещен на сайте Николаевского городского совета в виде интерактивной карты города. На карте будет полная информация по каждой конструкции, ее владельцу и срок действия разрешения.

Отмечается, что на сегодняшний день реестр готов уже на 50%, проверяются все договоры и разрешения, после чего вносится в единый реестр. Вся внешняя реклама возведена в единую таблицу и отсортирована по таким пунктам «Название СПД, которому предоставлено разрешение на размещение внешней рекламы», «Место размещения внешней рекламы», «Адрес», «Количество», «Размер», и «Тип конструкции», «Номер разрешения» и «Срок действия».

На данный момент весь перечень рекламных конструкций в Николаеве составляет 42 страницы.

«Предварительные данные выглядят следующим образом: -Общее количество рекламных конструкций - 3413 шт; -Конструкция типа «борд» - 891 шт. -Конструкция типа «призма» - 27 шт. -Конструкция типа «ситилайт» - 256 шт. -Конструкция типа «короб» на электроопорах - 515 шт. -Конструкция типа «турникет» - 69 шт. -Другие рекламные конструкции - 1655 шт., где только по проспекту Центральному - 273 шт. конструкций», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве на доступной к просмотру всем гражданам карте начали публиковать результаты инвентаризации МАФов и планировали расширить этот список внешней рекламой.