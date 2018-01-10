В Николаевской ОГА пообещали проверить работу госпиталя ветеранов войны, где из-за конфликта с главврачом увольняются работники

В среду, 10 января, состоялась встреча начальника управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Павла Георгиева и советника главы Николаевской ОГА Евгения Шевченко с трудовым коллективом Николаевского областного госпиталя ветеранов войны.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пользователь Максим Иванников.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта, произошедшего между главврачом Николаевского областного госпиталя ветеранов войны Владимиром Поточняком и коллективом данного медицинского учреждения, за месяц уволилось три врача. Также было написано коллективное обращение работников госпиталя на имя Павла Георгиева, под которым подписалось 55 человек.

«Пообещали очередную комиссию от облздрава в госпиталь, для проверки его работы. А между тем еще не получили решения предыдущей комиссии, решение которой достаточно буксует в управлении здоровья при ОГА», - написал Иванников.

Также он отмечает, что, по его мнению, на данный момент процесс решения данного конфликта затягивается.

«А в госпитале тем временем нарастает административное давление, которое проводится в индивидуальном порядке, и досадно воспринимать, что рабская натура некоторых сотрудников взяла в гору», - подчеркнул Иванников.

Напомним, что в Николаеве руководство больницы уволило лаборантку, которая грубо отказала пациентке в бесплатной МРТ.