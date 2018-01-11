Мэрия Николаева откроет «горячую» телефонную линию «Социальная помощь 15-07»

В Николаеве 11 января начинает работу информационно-консультационный пункт «Социальная помощь 15-07».

Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.

Центр будет информировать граждан по вопросам назначения различных видов государственной помощи, в том числе жилищных субсидий, помощи семьям с детьми, предоставления льгот и компенсаций, оказания материальной помощи.

«Прием телефонных звонков осуществляется в рабочее время с 9:00 до 17:00 на многоканальный телефон по номеру 15-07. Информационно-консультационные услуги предоставляются в режиме телефонной «горячей» линии на бесплатной основе. Вы получите компетентный ответ от специалистов. Каждое ваше обращение в телефонном режиме будет зафиксировано в журнале и при необходимости подробно рассмотрено», - сообщили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве хотят внедрить около 30 услуг iGov, но сроков реализации проекта еще нет.