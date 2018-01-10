У Савченко анонсировали создание автостанции возле ж/д вокзала для перевозки пассажиров в курортные зоны

В Николаеве у железнодорожного вокзала будет создана автостанция для перевозки пассажиров в курортную зону.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Этот вопрос рассматривали в среду, 10 января, в ходе совещания под руководством заместителя главы ОГА Валентина Гайдаржи. Он считает, что создание автостанции значительно упростит дорогу к курортным зонам Николаевщины для туристов, которые приезжают в Николаев на поездах.

- Николаевская область является одним из наиболее привлекательных туристических регионов. В частности такие направления как Коблево, Рибаковка, Очаков пользуются спросом у туристов. Создание автостанции у железнодорожного вокзала позволит минимизировать количество пересадок и существенно упростит путь к курортным зонам для гостей области, - сказал заместитель председателя ОДА.

На данный момент профильным структурным подразделением облгосадминистрации начата работа по определению места для расположения автостанции и планированию ее структуры.

Напомним, что в августе 2017 года в Николаевской ОГА возмутились «зазывалами», которые с нарушениями перевозят на отдых туристов от ж/д вокзала.