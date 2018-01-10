Николаевская полиция создала специальную группу для ускорения расследования массового заболевания гепатитом А

С целью ускорения процесса расследования уголовного производства, начатого по факту массового заболевания граждан гепатитом А, создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников Заводского отдела полиции.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции.

Эта группа усилена девятью следователями Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«На сегодня в государственные и коммунальные учреждения Николаевской области, среди которых Николаевский городской совет, ГКП «Николаевводоканал», областное Управление здравоохранения, Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины, Госпродпотребслужба в Николаевской области и другие, следователями направлены запросы на получение детальной развернутой информации не только о результатах проверок по указанному вопросу, которые проходят сейчас, но и о фактах предыдущих проверок, их последствиях и мерах реагирования на устранение возможных недостатков, об эффективности контроля ответственными лицами за своим направлением деятельности», - говорится в сообщении.

На данный момент опрошены все николаевцы, которые заболели, как с предварительным, так и с подтвержденным диагнозом, а также медицинский персонал и другие лица. Рассматриваются все пути массового заболевания граждан гепатитом А и устанавливаются возможные источники загрязнения. Версия сезонной заболеваемости пока также не исключена.

По результатам проведенных проверок и исследований специалистов, которые будут тщательно проанализированы, будут приниматься дальнейшие соответствующие процессуальные решения. Расследование уголовного производства находится на контроле у ​​руководства ГУНП в Николаевской области.

Напомним, что по состоянию на 10 января в Николаеве зарегистрировано 74 случая заболевания вирусным гепатитом А.