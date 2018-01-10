В России капитан МВД получил выговор за то, что он вошел в лифт раньше генерала

Старшего следователя Главного следственного управления ГУ МВД Подмосковья по фамилии Савченко привлекли к дисциплинарному взысканию в виде выговора за то, что он не пропустил в лифт главу регионального ведомства генерал-лейтенанта Виктора Паукова, а также его заместителя генерал-майора Виктора Ищенко.

Об этом курьезном случае рассказывает телеграм-канал Mash.

В сообщении опубликован снимок документа о дисциплинарном взыскании и даже видео с камеры наружного наблюдения, на котором видно, как Савченко заходит в лифт, в котором уже находятся люди, а два генерала остаются на этаже, не поместившись в кабинке.

Напомним, в России безрукого активиста отправили под домашний арест за избиение полицейских.