В Николаеве КОРД тренировался штурмовать «заминированное здание с опасными бандитами»

В Николаеве в четверг, 11 января, подразделение КОРДа провело учения по штурму здания. По легенде учений здание было заминировано и в нем находились опасные бандиты.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В учениях под условным названием «Крепость» в здании бывшего дома культуры в микрорайоне Темвод принимали участие 14 спецназовцев полиции. Условное бандформирование из пяти человек, которые причастны к совершению убийств, якобы захватили помещение, заминировали его и требовали деньги и вертолет.

Бойцы КОРДа в ходе штурма здания разминировали территорию и оперативно ликвидировали всех членов банды.

На учениях спецназ усовершенствовал свои навыки по тактической и огневой подготовке, а также отработал действия в группах. В полиции отмечают, что спецназовцы отлично справились с поставленными задачами.

Напомним, на Николаевщине СБУ и полиция провели учения, в ходе которых не дали «террористам» захватить поезд с ядерным топливом.