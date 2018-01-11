Директор департамента труда и соцзащиты Николаевского горсовета Бондаренко уходит на пенсию

Сергей Бондаренко Директор департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Бондаренко уходит с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Сергей Бондаренко, курировавший социальную сферу города много лет, уходит с должности из-за достижения пенсионного возраста. Ему осталось доработать до конца января.

- Причина одна, я достигаю пенсионного возраста и имею право на выбор дальнейшей своей деятельности, - сказал он.

Отметим, что ранее увольнения Сергея Бондаренко требовали николаевские активисты, обосновывая свою просьбу тем, что его дочь, экс-депутат горсовета от партии Натальи Витренко Евгения Бондаренко возглавляла в Николаеве запрещенную в Украине партию «Русский блок» и неоднократно ездила в Москву на съезды Ассамблеи прокремлевского фонда «Русский мир».

Напомним, что ранее бывшая вице-мэр Николаева Валентина Бондаренко заявила, что покидает должность директора департамента финансов Николаевского горсовета.