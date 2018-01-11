«Своевременное информирование»: для николаевцев заработала «горячая» линия социальной помощи

В Николаеве начал работу информационно-консультационный пункт «Социальная помощь 15-07», работники которого информируют граждан по вопросам назначения различных видов государственной помощи, в том числе жилищных субсидий, помощи семьям с детьми, о предоставлении льгот и компенсаций, материальной помощи и других аспектах сферы социальной защиты населения.

Об этом стало известно в ходе презентации консультационного пункта 11 января передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В мэрии полагают, что такое нововведение будет способствовать своевременному информированию жителей Николаева, у них будет доступ к вопросам, которые решаются как на уровне государства, так и на уровне города.

- Мы заинтересованы, чтобы жители города к нам обращались. Чтобы люди своевременно получали тот объем информации, на который они имеют право, потому что порой законодательные документы гласят, что право на получение пособия человек получает со дня обращения, поэтому горожане должны как можно больше знать о своих правах, что им положено по закону. Консультационный пункт, принимая одновременно четыре звонка, станет путеводителем для каждого николаевца, - объяснил начальник департамента соцзащиты Николаевского горсовета Сергей Бондаренко.

Сергей Бондаренко

Пока консультации у специалистов в телефонном режиме возможны только в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по многоканальному телефону 15-07. Данная услуга бесплатная и каждое обращение фиксируется.

Звонки принимают только со стационарных телефонов, но, по словам Бондаренко, в скором времени будут доступны и звонки с мобильного телефона на короткий номер 15-07.

Также во всех районных управлениях социальных выплат города специалисты разработали информационный материал в виде социальной рекламы, который транслируется на экранах телевизоров в каждом отделении.