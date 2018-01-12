В Швейцарии запретили варить раков и омаров живьем - рекомендуют оглушить

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Правительство Швейцарии внесло изменения в законодательство, согласно которым граждане страны обязаны более гуманно относиться к животным.

Об этом идет речь в поправках к законодательству в отрасли ветеринарии, принятых правительством страны 10 января, передает «Громадське».

В частности, согласно поправкам, запрещается варить живых раков, а также омаров в кипятке. Перед этим их рекомендуют оглушить. Также запрещается перевозить раков в ледяной воде или на льду.

Кроме того, правительство Швейцарии запретило препятствовать собакам лаять. Идет речь о том, что во время того, когда собаки лают, нельзя применять специальные устройства. Теми же поправками регламентируется эвтаназия для животных, лечение которых признано безнадежным или приведет к еще большим страданиям.

Напомним, что в Канаде жители провинции несколько часов спасали выброшенного на берег кита.

 

Виолетта Чех

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русскийобщество