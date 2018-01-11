«Эпидемии кори в Украине нет», - глава Минздрава Супрун

На данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Об этом заявила журналистам и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает «Украинская правда».

«Есть вспышки в Киеве, была в лагере ромов и в цирке, но вы никогда не знаете, когда будут люди вокруг вас больны, поэтому надо иметь прививки, чтобы защитить себя и своих детей. Но об эпидемии речь не идет», — сказала Супрун.

По ее словам, еще с сентября работает штаб, который контролирует ситуацию с этим заболеванием, потому что была вспышка кори в трех областях, а теперь еще в столице небольшая вспышка.

«Как вы знаете, большинство детей, заболевших корью, не имели прививки. Поэтому самое важное — прививки, потому что это защищает человека от заболевания», — подчеркнула Супрун.

Министр заверила, что в тех областях, где были вспышки болезни, уже вакцинировано почти 80% детей, а также запрещено посещать детсады и школы без прививок.

Напомним, в Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики.