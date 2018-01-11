Николаевские врачи спасли женщину, у которой после операции оторвался тромб

В Николаеве медики спасли 52-летнюю женщину, у которой после операции диагностировали тромбоэмболию легочной артерии.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской ОГА.

Женщина поступила в городской родильный дом №3 на плановую операцию с доброкачественным новообразованием и анемией средней тяжести. Как рассказывает заведующий отделением анестезиологии Владимир Базовкин, женщина поступила в понедельник, была обследована и подготовлена ​​к операции, которую провели уже во вторник. Операция прошла успешно, ее перевели в палату интенсивной терапии.

На следующий день женщина чувствовала себя хорошо и уже самостоятельно передвигалась по отделению. И вдруг ее самочувствие ухудшилось, она чувствовала слабость, головокружение. Врачи сразу провели все необходимые обследования и предварительно установили диагноз – тромбоэмболия легочной артерии.

- Учитывая сложность проведенной операции по удалению новообразования, мы не могли провести тромболизис, потому что это бы вызвало тяжелые последствия, - рассказывает Базовкин. - Поэтому оперативно было принято решение, ведь время идет на часы, проводить антикоагулянтную терапию (лечение препаратами, направленное на снижение тромбообразования), кислородную поддержку для восстановления дыхательных функций.

И.о. заведующего гинекологическим отделением Олег Ищенко подчеркивает, что в дальнейших действиях для спасения жизни важную роль играло сотрудничество с другими лечебными учреждениями, готовность медиков всей области и Киева вместе искать пути решения важных вопросов.

При обследовании предварительный диагноз был подтвержден, также пригласили городских кардиолога и анестезиолога для дополнительных консультаций. Все это время женщина находилась на антикоагулянтной терапии, которая поддерживала ее жизнь.

Для транспортировки больной задействовали машину «скорой» областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. При перевозке женщины в другие медицинские учреждения терапию не прерывали. Параллельно врачи, которые вели пациентку, консультировались относительно тактики лечения с киевскими специалистами. Женщину доставили в Киев на дополнительные обследования и при необходимости – на операцию.

«Когда пациентку доставили в Киев, столичные врачи могли только констатировать, что николаевские медики справились со сложным случаем блестяще и в помощи киевских коллег в лечении данной пациентки не нуждаются. Своевременно выбранная тактика, оказанная квалифицированная помощь успешно спасли жизнь человека. Женщина осталась в Киеве на дообследование и вскоре вернулась в Николаев. К тому времени ее уже перевели на таблетированную антикоагулянтную терапию и ее жизни ничто не угрожало», - сообщили в облздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве врачи спасли роженицу и ребенка, которые находились в тяжелом состоянии.